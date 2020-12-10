رئيس الجمهورية: ضرورة إبعاد الانتخابات عن الضغوط والتزوير والتلاعب

2020/12/10 | 13:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- عبر رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، بمناسبة يوم النصر على داعش عن امتنانه للفتوى الجهادية للمرجع الأعلى السيد علي السيستاني، مشددا على إبعاد الانتخابات عن الضغوط والتزوير والتلاعب.وقال صالح في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، انه “في مثل هذه الأيام نستذكر بإجلال وتقدير بطولات وتضحيات قواتنا الأمنية الباسلة […]

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