الأمن النيابية: الدائرة السوداء لداعش انتهت في 3 محافظات

2020/12/10 | 13:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس، بان الدائرة السوداء لتنظيم “ داعش” الاجرامي في 3 محافظات انتهت، مشيرا إلى أن المعركة مع التنظيم الاجرامي يجب ان تتغير.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قادة الصف الاول لتنظيم داعش ضمن حدود ديالى وكركوك وصلاح الدين انتهت بين قتيل ومعتقل لافتا الى ان تلك القيادات والتي كانت تمثل الدائرة السوداء للتنظيم هي الاخطر واغلبها كانت بالاساس قيادات في القاعدة الاجرامي قبل انتقالها لداعش بعد حزيران 2014″.واضاف العزاوي،ان” 13 قيادي بارز قتلوا خلال العام الجاري في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين بالاضافة الى العشرات من مرافقيهم ومعاوينهم وهولاء يمثلون الصف الثاني لداعش”.وأوضح، أن “المعركة مع داعش يجب ان تتغير من خلال اعطاء دفع اكبر للبعد الاستخباري في الرصد والمتابعة وان تكون عملية تعقب فلوله من خلال العمليات النوعية والانزلات الجوية التي تصطاد قادته وخلاياه بشكل دقيق دون الحاجة لعمليات واسعة النطاق لان عدد ارهابيي التنظيم محدودة جدا “.وشهدت المحافظات الثلاثة ديالى وكركوك وصلاح الدين هجمات ارهابية خلال الاشهر الماضية اسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف القوات الامنية والمدنيين.انتهى/ 25 ف

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