2020/12/10 | 13:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الخميس، تنظيم استعراض لعجلات الشرطة في شوارع مدينة الموصل ظهر اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة نينوى تنظم استعراض لعجلات الشرطة في شوارع الموصل بمناسبة ذكرى النصر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة نينوى تنظم استعراض لعجلات الشرطة في شوارع الموصل بمناسبة ذكرى النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).