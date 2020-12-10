إقرار مشروع قانون فرنسي يضيّق على المسلمين

2020/12/10 | 13:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتأقرت الحكومة الفرنسية، مشروع قانون من أجل التصدي لما أسمته “التطرف الإسلامي”، وتعزيز “قيم الجمهورية”، عقب حملة استهدفت الجالية المسلمة في البلاد، داهمت خلالها السلطات عشرات المساجد والجمعيات الخيرية وسط تحريض على المسلمين في الإعلام.وعرض رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، أمس الأربعاء، مشروع قانون “لتعزيز احترام مبادئ الجمهورية” المثير للجدل، مؤكدا أن النص …

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