الاحتلال يشن مداهمات واعتقالات في أنحاء الضفة الغربية

2020/12/10 | 13:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة أسرى محررين، من بلدة كوبر في رام الله، وهم علاء فرحات دار يوسف 46 عامًا، وتامر هشام برغوثي 38 عامًا، وثائر توفيق برغوثي 34 عامًا، ورائد عبد الله أحمد فحل 46 عامًا.وداهمت قوات الاحتلال مخيم العروب في الخليل، لعدة ساعات، واحتجزت عشرة فلسطينيين، وأخضعتهم …

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