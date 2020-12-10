الدهلكي: فرحة مدننا لن تكتمل ما لم تنتهِ مخلفات تلك الفترة المظلمة

2020/12/10 | 13:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب رعد الدهلكي، ان الانتصار على زمر داعش وتحرير مدننا الغالية لن تكتمل فرحته ما لم يتم اعتماد خارطة طريق واضحة لانهاء مخلفات تلك الفترة المظلمة.

وقال الدهلكي في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي، اننا “في الوقت الذي نهنئ فيه انفسنا والشعب العراقي عموما وابناء المحافظات المحررة خصوصا بالذكرى الثالثة لأزاحة تلك الغيمة السوداء من سماء مدننا، فأننا نعتقد ان فرحة الانتصار ما زالت غير مكتملة نتيجة لعدم معالجة مخلفاتها وما نجم عنها من وضع غير طبيعي في تلك المناطق”.

واضاف الدهلكي، ان “اكتمال فرحة النصر ينبغي ان يتبعها عدة نقاط يتم اعتمادها كخارطة طريق لمرحلة ما بعد الانتصار العسكري، وهي:

1-تعمير المناطق المدمرة بشكل كامل وانهاء حالة التسويف في معالجة هذا الملف الذي دونه لن تعود تلك المناطق الى سابق عهدها.

2- ان يتم اعادة جميع العوائل النازحة الى مناطقها بعد اعماهرا وتوفير الخدمات فيها وتعويض العوائل التي تمدرت منازلها بمبالغ مالية لاعادة تأهيل تلك المنازل.

3-انهاء سطوة سلاح المجاميع المسلحة (اشباه داعش) من المليشيات الطائفية التي ما زالت تمارس اعمالها اجرامية وارهابية لاتقل خطورة عن اعمال داعش الارهابي وتمنع العوائل من العودة الى تلك المناطق خصوصا في ديالى وجرف الصخر وبعض مناطق صلاح الدين ونينوى” وان يكون الملف الامني بيد الدولة ومؤسساتها الامنية حصرا في المناطق المحررة”.

4- ان يتم اعادة المفسوخة عقودهم الى وظائهم واطلاق التخصيصات المالية بشكل استثنائي لتلك المحافظات وفق برنامج للاعمار”.

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