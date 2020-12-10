صالح في ذكرى النصر: موقف العراق ثابت بالنأي عن الصراعات الإقليمية

2020/12/10 | 13:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس الجمهورية برهم صالح في بيان

له بمناسبة "يوم النصر على تنظيم داعش"،

على ضرورة الحفاظ على الانتصارات

المتحققة وعدم التفريط فيها "وفاءً

للتضحيات وللدماء الزكية التي أُريقت

في طريق التحرير" وقطع

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