المنتخب الوطني يحافظ على مركزه الـ 69 في تصنيف فيفا الجديد

2020/12/10 | 13:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حافظ المنتخب الوطني بكرة القدم، على

مركزه في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة

الجديد "فيفا"، الصادر اليوم الخميس.

وجاء المنتخب الوطني في المركز الـ69

برصيد 1347 نقطة.

وحل العراق في المركز السابع على مستوى

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