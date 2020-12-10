الحكيم يحذر من

2020/12/10 | 13:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم،

الخميس، من محاولات "سرقة الوطن" عبر

أربع وسائل، من بينها السلاح والمال

الفاسد.

يتبع...

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