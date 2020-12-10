عبد الغني الاسدي: معاركنا ضد الارهاب كانت بمثابة ملحمة عراقية خالصة اعادت لقواتكم الامنية هيبتها

2020/12/10 | 13:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

هنأ رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي الشعب العراقي بالذكرى الثالثة لاعلان النصر على الارهاب

وقال الاسدي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، نحن نحتفل بالذكرى الثالثة لهزيمة تنظيم داعش الارهابي نؤكد ان لاخيار امامنا الا مواصلة ما بدءنا به حتى القضاء على فلول الارهاب”.

واوضح الاسدي ان” ذكرى التحرير من سيطرة داعش الارهابي تضعنا امام تحديات ومسؤوليات اكبر الا وهي الحفاظ على ما حققناه من انتصارات”.

واضاف ” واذ نستذكر ايام الانتصار لابد لنا من وقفات امام مقومات النصر والتي تمثلت بالارادة والشجاعة والتضحية ، مكللة بفتوى المرجعية الرشيدة ومطرزة بدماء الشهداء والجرحى ودعوات العراقيين لنا بالنصر.

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