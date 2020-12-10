ممن مذكرات امرأة متحرّرة -10- - نادية خلوف


ممن مذكرات امرأة متحرّرة -10- - نادية خلوف
2020/12/10 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف سوف أبحث عن النساء العربيات اللواتي غيرن ولو شيئاً بسطاً كي أعرف ما هو مصيري .

درية شفيق مواليد عام 1908 .

عالمة وصحفية وأستاذة وناشطة مصرية.

درست في جامعة القاهرة والسوربون.

أصبحت في النهاية شخصية بارزة في النضالات السياسية في ذلك الوقت.

وضعتها الحكومة قيد الإقامة الجبرية لأنهم اعتبروها تهديداً .

حاربت شفيق من أجل العلمانية والديمقراطية.

بالإضافة إلى ذلك ، جادلت بأن الإسلام يتحدث عن المساواة بين ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممن مذكرات امرأة متحرّرة -10- - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممن مذكرات امرأة متحرّرة -10- - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).

واصل القراءة على الحوار المتمدن
Sponsored Links