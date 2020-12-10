ممن مذكرات امرأة متحرّرة -10- - نادية خلوف

2020/12/10 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف سوف أبحث عن النساء العربيات اللواتي غيرن ولو شيئاً بسطاً كي أعرف ما هو مصيري .



درية شفيق مواليد عام 1908 .



عالمة وصحفية وأستاذة وناشطة مصرية.



درست في جامعة القاهرة والسوربون.



أصبحت في النهاية شخصية بارزة في النضالات السياسية في ذلك الوقت.



وضعتها الحكومة قيد الإقامة الجبرية لأنهم اعتبروها تهديداً .



حاربت شفيق من أجل العلمانية والديمقراطية.



بالإضافة إلى ذلك ، جادلت بأن الإسلام يتحدث عن المساواة بين ......





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