#نادية_خلوف سوف أبحث عن النساء العربيات اللواتي غيرن ولو شيئاً بسطاً كي أعرف ما هو مصيري .
درية شفيق مواليد عام 1908 .
عالمة وصحفية وأستاذة وناشطة مصرية.
درست في جامعة القاهرة والسوربون.
أصبحت في النهاية شخصية بارزة في النضالات السياسية في ذلك الوقت.
وضعتها الحكومة قيد الإقامة الجبرية لأنهم اعتبروها تهديداً .
حاربت شفيق من أجل العلمانية والديمقراطية.
بالإضافة إلى ذلك ، جادلت بأن الإسلام يتحدث عن المساواة بين ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممن مذكرات امرأة متحرّرة -10- - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممن مذكرات امرأة متحرّرة -10- - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).