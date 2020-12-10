"تقنية ثورية" لرصد حالات كورونا خلال 4 ساعات

2020/12/10 | 13:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال علماء أستراليون، اليوم الخميس، إنهم قاموا بتطوير طريقة سريعة لتسلسل الشفرة الوراثية "التسلسل الجينومي" قد تقلص الوقت الذي يستغرقه تتبع مصدر حالات الإصابة بفيروس كورونا ليصبح في غضون 4 ساعات، مما يساعد في احتواء أي تفش في المستقبل بسرعة.

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