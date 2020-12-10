العراق “يزيح” عوائق تعرقل مرور السفن في موانئه خلال الليل

2020/12/10 | 13:54 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة النقل الشركة العامة لموانئ العراق قسم السيطرة والتوجيه البحري، عن جاهزية قناة أم قصر الملاحية للعمل على مدار الساعة واستقبال السفن بعد انتشال “الغريق الصالحية” التي كانت تعيق مرور السفن اوقات الليل .

وذكر مدير عام الشركة فرحان محيسن الفرطوسي في بيان، انه “حسب توجيهات وزير النقل ناصر الشبلي بضرورة تنظيف قنواتنا الملاحية من الغوارق تم رفع اكثر الغوارق التي تعيق وصول السفن الى موانئنا”، مشيراً الى ان “استمرار العمل لرفع جميع الغوارق وفق جدول زمني معد من قبل الإدارة العليا والاقسام ذات العلاقة “.

و بين الفرطوسي ان “أرصفة الشركة جاهزة لاستقبال السفن المحملة بالبضائع ليلاً و نهاراً، بعد انتشال الغريق الساحبة الصالحية ورفع العوامات التحذيرية التي وضعت حول الغريق في قناة ام قصر الملاحية “.

من جهته اكد الكابتن رمزي ايشا مدير قسم السيطرة و التوجيه البحري ان “القناة الملاحية من خور عبدالله الى خور الزبير مروراً بأم قصر جاهزة لمرور السفن على مدار الساعة”، موضحاً ان “عمليات الملاحة البحرية توقفت في اوقات الليل بسبب وجود الغريق الصالحية منذ مطلع شهر مارس من هذا العام “.

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