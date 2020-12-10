المرصد: مقتل 9 مقاتلين سوريين تابعين لـ

2020/12/10 | 13:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 9 مسلحين تابعين لـ"الحرس الثوري الإيراني" قد لقوا حتفهم خلال هجوم لتنظيم داعش شرقي سوريا.

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