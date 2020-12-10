رئيس جهاز الأمن الوطني: تنتظرنا مسؤوليات أكبر للحفاظ على ’النصر’

2020/12/10 | 13:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

هنأ رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي، الخميس، الشعب العراقي بالذكرى الثالثة لاعلان النصر على "الارهاب"، فيما أكد انه انه "لاخيار امامنا الا مواصلة ما بدءنا به حتى القضاء على فلول الارهاب".

وذكر الاسدي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 كانون الاول 2020)، ان "معاركنا ضد الارهاب كانت بمثابة ملحمة عراقية خالصة اعادت لقواتكم الامنية هيبتها"، مضيفاً "ونحن نحتفل بالذكرى الثالثة لهزيمة تنظيم داعش الارهابي نؤكد ان لاخيار امامنا الا مواصلة ما بدءنا به حتى القضاء على فلول الارهاب".

واشار الى ان "ذكرى التحرير من سيطرة داعش الارهابي تضعنا امام تحديات ومسؤوليات اكبر الا وهي الحفاظ على ما حققناه من انتصارات".

واكد الاسدي "اذ نستذكر ايام الانتصار لابد لنا من وقفات امام مقومات النصر والتي تمثلت بالارادة والشجاعة والتضحية ، مكللة بفتوى المرجعية الرشيدة ومطرزة بدماء الشهداء والجرحى ودعوات العراقيين لنا بالنصر".

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