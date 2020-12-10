زيدان: مباراة مونشنغلادباخ الأفضل للريال في الموسم

2020/12/10 | 13:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة ..أكد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، إن فريقه قدم أفضل مباراة له هذا الموسم في الفوز 2-0 على بروسيا مونشنغلادباخ ليتأهل إلى أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وقال زيدان لعدد من الصحفيين، “قدمنا مباراة رائعة من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة، تعاملنا مع المباراة بشكل جيد جداً، وأعتقد أنه الأداء الأكثر اكتمالاً لنا هذا الموسم”.وأوضح المدرب الفرنسي “لا نلعب بشكل جيد فقط عندما نكون في موقف حرج، فقد قدمنا أداء جيداً في مباريات أخرى أيضاً، لكن من الصحيح أن هذا الفريق يملك القدرة على التعامل عندما يكون الموقف صعباً”.

وأضاف: “كنت لاعباً في الماضي ومن المستحيل اللعب بهذا الشكل طيلة الوقت، نحاول لكن في بعض الأحيان لا ينجح الأمر، أنا سعيد من أجل اللاعبين لأنهم الأهم في هذه التشكيلة”.

وتابع: “كان من المهم إنهاء المجموعة في الصدارة، هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أن كنت مدرباً”.

وتوقفت آمال ريال في مواصلة مشواره في البطولة على الفوز بالمباراة وأظهر بطل أوروبا 13 مرة كفاءته وخبرته وتغلب بسهولة على ضيفه الألماني بفضل ضربتي رأس من كريم بنزيما في الشوط الأول.



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