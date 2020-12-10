اهالي قرية في ديالى يطالبون رئيس الوزراء بالتدخل لايقاف نزيف الدم من هجمات داعش

2020/12/10 | 13:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / طالب اهالي قرية زاغنية شمال شرق بعقوبة القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل لايقاف نزيف الدم وانقاذهم من هجمات داعش الليلية .وقال ابو احمد التميمي احد وجهاء القرية لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان زاغنية وضمن حوض الوقف شمال شرق بعقوبة اصبحت في مرمى نار داعش الذي بدأ يستخدم في الاونة الاخيرة اسلحة قنص متطورة بعيدة المدى لاستهداف المدنيين والنقاط الامنية المرابطة الى جانب الهجمات الارهابية بقذائف الهاون .لافتا الى ان هجمات داعش حولت المناطق الزراعية الى مناطق مميتة والحقت اضرارا اقتصادية ومعيشية بسكان القرية .واضاف ان فشل الخطط الامنية في تلك المناطق زادت من تهديدات خلايا داعش ما دفعنا الى مطالبة رئيس الوزراء الى التدخل وانقاذ قرية زاغنية من خطر داعش وفرض خطط محكمة تعيد ثقة المواطن بالاجهزة الامنية ./انتهى

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