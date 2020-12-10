شكرا لكم يوم النصر.. هكذا غرد العراقيون بذكرى انتصارهم الثالثة..

2020/12/10 | 13:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر وسم (#يوم_النصر) ترند العراق لصباح هذا اليوم الخميس العاشر من كانون الاول/ديسمبر ، حيث تفاعل المغردون العرافقيون مع الذكرى الثاثلة ليوم انتصار ا...

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