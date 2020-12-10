العراق يوقع اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مكافحة الفساد

2020/12/10 | 13:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت الحكومة العراقية، الأربعاء، مذكرة تفاهم جديدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في القطاعين العام والخا...

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