بالصور.. الكاظمي من الفلوجة: النصر الذي تحقق على تنظيم داعش

2020/12/10 | 13:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، ان النصر الذي تحقق على تنظيم داعش "عراقي"، لافتا الى ان "الاصدقاء" حول العالم ساعدوا العراق في هذا ال...

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