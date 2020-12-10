بخلافها لن تكون الرواتب مؤمنة.. دعوة نيابية جديدة بخصوص موازنة 2021- عاجل

2020/12/10 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

دعا عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر، اليوم الخميس (10 كانون الأول 2020)، الحكومة إلى الإسراع في إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021.

وقال كوجر في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء ذكر في وقت سابق أن رواتب شهر كانون الثاني ستكون غير مؤمنة في حال لم يتم تشريع مشروع قانون موازنة 2021"، متسائلا "هل هناك موازنة وصلتنا من أجل تشريعها".

وأضافـ أن "مشروع القانون ما زال في أروقة الحكومة"، داعيا إياها إلى "إرسال مشروع موازنة 2021 إلى مجلس النواب من أجل قراءتها ودراستها ومن ثم عرضها على التصويت".

وكان حسن ناظم، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد قال الثلاثاء الماضي، إن الكاظمي وجه بعقد جلسة استثنائية لمناقشة وإقرار الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وكان الكاظمي، قد رهن توزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني، بإقرار مجلس النواب موازنة العام المقبل، حين أكد أنه في حال تأخر إقرار الموازنة فستكون هناك مشكلة برواتب الموظفين.

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