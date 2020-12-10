بافل طالباني يحضر مجلس عزاء البيشمركة العتيد سعيد صوفي

2020/12/10 | 14:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الخميس، بمجلس عزاء اقيم بمدينة اربيل ، بوفاة البيشمركة العتيد" مام سعيد صوفي"، والد الشهيد سردار سعيد صوفي والمناضل برهان سعيد صوفي.

طالباني اعرب خلال حضوره مجلس العزاء الذي حضره عدد من اعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، عن عميق حزنه برحيل الشخصية المعروفة بمدينة اربيل ، البيشمركة العتيد " مام سعيد" داعيا المولى عز وجل ان يسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

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