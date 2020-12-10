هولندا تخصص 40 مليون يورو لعودة النازحين في العراق

2020/12/10 | 14:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، تخصيص الحكومة الهولندية مبلغ 40 مليون يورو لعودة النازحين الى مناطقهم.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (10 كانون الاول 2020)، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أن "وزير العمل عادل الركابي، التقى السفير الهولندي لدى العراق ميشيل رينتينار والوفد المرافق له، وناقش الجانبان العديد من المحاور الاساسية التي تخدم الشباب كالمنح الدراسية التي تقدم للطلاب العراقيين لاكمال الدراسات في الخارج واهميتها في تطوير مهاراتهم وايجاد فرص عمل تلبي طموحهم".

وقال الركابي، خلال اللقاء: إن "المشكلة الاساسية التي يعاني منها البلد هي مشكلة البطالة التي اخذت بالتنامي في السنوات الاخيرة بسبب الظروف الاقتصادية وجائحة كورونا واعتماد الاقتصاد العراقي على ايرادات النفط وضعف القطاع الخاص"، مبيناً أن "تلك الأسباب دفعت بالاصرار على تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي يضمن حقوق العمال ويشجع على العمل في القطاع الخاص".

واشاد وزير العمل "بدور هولندا كدولة صديقة للعراق وتجمعنا مهما برامج مشتركة لاسيما في مجال تشغيل الشباب وتقديم المنح الدراسية للطلاب والاساتذة لدعم الجامعات العراقية والدراسات في الخارج".

وتابع البيان، أن "اللقاء بين الجانبين أثمر الاتفاق على تقديم المساعدة لعدد من الفئات ضمن البرنامج الذي طرحه السفير الهولندي وتخصيص مبلغ 40 مليون يورو لعودة النازحين الى مناطقهم وتوفير السكن الملائم والخدمات فضلا عن فرص عمل للشباب الباحثين عن العمل ضمن برنامج بدعم من المنظمات الدولية".

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