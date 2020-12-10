2020/12/10 | 14:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهالي بلدة عراقية يستنجدون بالكاظمي لإنقاذهم من "قناصي الموت" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/10 | 14:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اهالي بلدة عراقية يستنجدون بالكاظمي لإنقاذهم من "قناصي الموت") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اهالي بلدة عراقية يستنجدون بالكاظمي لإنقاذهم من "قناصي الموت") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).