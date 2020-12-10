2020/12/10 | 14:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- سجلت الولايات المتحدة زيادة قياسية في عدد الوفيات، بلغت 3112 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء.وبحسب آخر أرقام وإحصاءات جامعة “جونز هوبكنز” الصادرة اليوم الخميس، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايت المتحدة، 15 مليونا وأكثر من 396 ألف إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات منذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الولايات المتحدة تسجل عددا قياسيا للوفيات بكورونا المركز الخبري الوطني.

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