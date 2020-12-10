الشرطة: القبض على امرأة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها في واسط

2020/12/10 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، إلقاء القبض على امرأة قتلت زوجها بالتعاون مع عشيقها.

وذكر إعلام شرطة واسط، في بيان ان مكافحة إجرام واسط كشفت عن جريمة قتل غامضة في قضاء النعمانية حول قتل أحد المواطنين من قبل شخص مجهول وبعد جمع الإخبار والتحقيق مع زوجته اعترفت بارتكابها جريمة القتل مع عشيقها التي كانت متفقة معه بالحضور الى منزلها.

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