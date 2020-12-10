انقاذ فتاة من الفضيحة والتشهير بعد ابتزازها الكترونيا في الأنبار

2020/12/10 | 14:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية بمحافظة الأنبار، الخميس، انقاذ فتاة من الفضيحة والتشهير بعد ابتزازها الكترونيا.

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