مصر والعراق تبحثان آفاق التعاون الزراعي المشترك

2020/12/10 | 14:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة- مباشر: بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع محمد كريم وزير الزراعة العراقي آفاق التعاون الزراعي بين البلدين وتبادل الخبرات.وقال القصير في بيان صادر اليوم الخميس، أن هناك اهتماما كبيراً من القيادة السياسية في الدولتين على …

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