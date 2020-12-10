هولندا تخصص 40 مليون يورو لعودة النازحين العراقيين إلى مناطقهم

2020/12/10 | 14:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل، الخميس، عن مسببات

وجدوى تشريع قانون التقاعد والضمان

الاجتماعي، فيما أفصحت عن تخصيص هولندا

40 مليون يورو لعودة النازحين العائدين

الى مناطقهم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

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