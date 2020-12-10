فرقة العباس :المتسحلون بحب العراق وفتوى السيستاني قلبوا موازين القوى وحققوا النصر على داعش

2020/12/10 | 14:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت فرقة العباس القتالية احدى فصائل

حشد العتبات المقدسة ان المتسحلون بحب

العراق وفتوى السيد السيستاني قلبوا

موازين القوى وحققوا النصر على داعش

واوضحت الفرقة في بيان لها بمناسبة يوم

النصر على داعش ح

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