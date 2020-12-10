بالصور ..افتتاح معرض النجف بمشاركة دولية

2020/12/10 | 14:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الاشرف- واع- حيدر فرمان

افتتح اليوم الخميس ، في محافظة النجف معرض النجف الاشرف الدولي بنسخته الثانية بمشاركة اربع دول مصر و سوريا و باكستان و الهند بالإضافة إلى

مشاركة عدد من الشركات العراقية.

ويعد هذا المعرض نقله نوعية بعد الجائحة ، اذ يتم عرض الصناعات اليدوية البسيطة من الدول المشاركة لفائدة المنزل واحتياجاته من اثاث وادوات الطبخ وغيرها .

الجهة الراعية للمعرض التزمت بمقرات خلية الازمة بخصوص ارتداء الكمامات والتعفير المستمر للحفاظ على الصحة العامة.

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