عطل فني مفاجئ يضرب

2020/12/10 | 14:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تعرض تطبيق "فيسبوك ماسنجر"، التابع لشركة "فيسبوك"، اليوم الخميس، إلى عطل مفاجئ، تسبب في توقف المراسلات بين المستخدمين.

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