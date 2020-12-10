المنافذ وقضاء البصرة يتفقان على محاسبة أي ممثل قانوني لا يطلب الشكوى عند ضبط مخالفة

2020/12/10 | 14:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الخميس، مع رئيس محكمة استئناف البصرة القاضي عادل عبد الرزاق والمدعي العام للمنطقة الاستئنافية القاضي عادل المالكي سبل التعاون المشترك ومتابعة اجراءات الدعاوى القضائية التي تضبط من قبل هيأة المنافذ الحدودية في منافذ البصرة.

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