مابعد داعش..صناعة السلام في المناطق المحررة - شمخي جبر

2020/12/10 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شمخي_جبر خاض العراقيون معارك شرسة مع تنظيم داعش الارهابي من اجل هزيمته وتحرير الاراضي التي احتلها، كما انهم خاضوا صراعات شرسة في ما بينهم وصلت الى حد كسر العظم .لكن المعركة الحقيقية التي تلي كل هذه المعارك والاهم هي معركة صناعة السلام وترميم الجراح وتحقيق الشفاء الناجز للجسد الاجتماعي العراقي .اذ يتفق الباحثون الاجتماعيون والنفسسيون على ان المعركة الحقيقية ليست تلك التي تستخدم فيها الطائرات والص ......





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