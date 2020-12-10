2020/12/10 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سالم_لعريض نعم الإخوانجية هم غزاة لهذا الوطنأعيدوا قراءتكم للإخوانجية رحمة بالعباد و البلاد" عندما نصنف النهضة كحزب يميني معاد لمصالح الطبقات الشعبية ونقول انه في خدمة البورجوازية الطفيلية.." محمود نعمانسي محمود هذا التصنيف أعتبره ضعيفا و دون المأمول من حزب شيوعي وهو أكبر هنات الحزب و أسقطه في تكتيكات خاطئة في تعامله مع النهضة سبّبت له تصدّعات و استقالات و أضعفت موقفه في الساحة و أثّر على ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإخوانجية هم غزاة لهذا الوطن - سالم لعريض) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإخوانجية هم غزاة لهذا الوطن - سالم لعريض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).