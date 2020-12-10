قبل ساعات من إعدامه.. كيم كاردشيان تخاطب ترامب للعفو عن سجين

2020/12/10 | 14:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرأفة ببراندون برنار الذي سيُعدم الخميس لجريمة قتل مزدوجة شارك فيها عندما كان في الثامنة عشرة من العمر.

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