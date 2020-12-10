2020/12/10 | 14:27 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي.



وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وأهمية التكاتف والتعاون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، وضرورة تهيئة مستلزمات إجراء الانتخابات المقبلة، والأجواء المناسبة لتنظيمها وبما يضمن نزاهتها، وتحقق إرادة العراقيين، كما جرى بحث الوضع الاقتصادي والصحي في البلاد وما يتطلبه من إجراءات لمواجهة تحديات الأزمات الاقتصادية وضمان حقوق المواطنين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).