مطالبات أوروبية بوقف توريد الغواصات الألمانية لتركيا

2020/12/10 | 14:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب أكثر من 50 نائبا ألمانيا ويونانيا في البرلمان الأوروبي بالوقف الفوري لتوريد غواصات ألمانية إلى تركيا.

يأتي ذلك قبل قمة انعقاد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس وتستمر يومين، وسيجري النقاش خلال هذه القمة حول فرض عقوبات جديدة على تركيا.

وبحسب صحيفة “أحوال تركية” كتب هؤلاء النواب على تويتر خطابا إلى المستشارة أنغيلا ميركل أعربوا فيه عن قلقهم حيال ما أطلقوا عليه تهديدات تركيا.

وتحظر الحكومة الألمانية حتى الآن تصدير أسلحة إلى تركيا يمكن استخدامها في الحرب في سوريا، بينما لا تزال توافق على تصدير بضائع تسليح “للقطاع البحري.

وتشهد منطقة شرق المتوسط توترات، حيث تتهم اليونان وقبرص تركيا بالتنقيب عن الغاز الطبيعي بشكل غير مشروع قبالة سواحلهما في المنطقة وترفض تركيا هذه الاتهامات قائلة إنها تبحث عن الغاز في المياه المنتمية إلى الجرف القاري لها.

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