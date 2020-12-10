رئيس الجمهورية يتسلم رسالة خطية من نظيره الفلسطيني / موسع

2020/12/10 | 14:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس .وذكر بيان رئاسي :" ان رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم الخميس ،مبعوث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب ، في قصر السلام ببغداد" .وفي مستهل اللقاء سلمّ الرجوب رئيس الجمهورية رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول مستجدات الوضع الفلسطيني والوضع الدولي .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاخوية والروابط المشتركة بين العراق وفلسطين، وضرورة العمل على تطويرها والارتقاء بها، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلاً عن مناقشة تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة، والتأكيد على ضرورة بذل الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في دولته المستقلة، ونيله حقوقه المشروعة كاملة ./انتهى2

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