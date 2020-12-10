رئيس الجمهورية يستقبل مبعوث الرئيس الفلسطيني

وفي مستهل اللقاء سلمّ السيد جبريل، السيد الرئيس، رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول مستجدات الوضع الفلسطيني والوضع الدولي، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والروابط المشتركة بين العراق وفلسطين، وضرورة العمل على تطويرها والارتقاء بها، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلاً عن مناقشة تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة، والتأكيد على ضرورة بذل الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في دولته المستقلة، ونيله كامل حقوقه المشروعة.
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