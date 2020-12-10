رئيس الجمهورية يستقبل مبعوث الرئيس الفلسطيني

2020/12/10 | 14:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس 10 كانون الأول 2020 في قصر السلام ببغداد، مبعوث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب.

وفي مستهل اللقاء سلمّ السيد جبريل، السيد الرئيس، رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول مستجدات الوضع الفلسطيني والوضع الدولي، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والروابط المشتركة بين العراق وفلسطين، وضرورة العمل على تطويرها والارتقاء بها، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلاً عن مناقشة تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة، والتأكيد على ضرورة بذل الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في دولته المستقلة، ونيله كامل حقوقه المشروعة.

PUKmedia

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