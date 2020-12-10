كربلاء.. الاراضي الزراعية تغمرها مياه المبازل والجمعيات الفلاحية تطالب بايجاد الحلول

2020/12/10 | 14:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء..

تعاني الكثير من الاراضي الزراعية في كربلاء من ارتفاع المياه الجوفية وغرق معظم المبازل بالمياه في قضاءي الحسينية و الحر.

وقال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية حمد الكريطي في تصريح لـ/المعلومة/، “نطالب مديرية الموارد المائية بتخليص الأراضي الزراعية من مياه المبازل والمياه الجوفية، ومتابعة عمل محطة ضخ الرزارة بما فيها المضخة القديمة والجديدة لاسيما وان معظم الأراضي الزراعية تعاني ارتفاعا ملحوظا للمياه الجوفية وغرق معظم المبازل بالمياه في قضائي الحسينية والحر”.

واضاف الكريطي ان “هذا المعاناة سببها عدم إكمال محطة ضخ الرزازة الجديدة، التي يتوجب على وزارة الموارد المائية الضغط على الشركة المنفذة لإكمالها وتخليص الأراضي الزراعية من المياه التي باتت تشكل خطرا عليها”.

واوضح رئيس الجمعيات الفلاحية ان “بعض المزارع من الحنطة والشعير وكذلك الخضروات في الحسينية والحر غمرت بمياه المبازل وتلف الكثير منها”.



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