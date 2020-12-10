2020/12/10 | 14:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 2 دقیقة

75 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت الحكومة الكندية إن الجرعات الأولى من لقاح فايزر ضد كورونا ستطرح في أنحاء البلاد الأسبوع المقبل، مشيرة الى ان اللقاح متاحا لكل مواطن بحلول نهاية ايلول عام 2021.

وأضافت الحكومة إن التطعيمات العامة لجميع المواطنين ستبدأ في أبريل المقبل، بعد تطعيم ذوي الأولوية.

ووافقت وزارة الصحة الكندية أمس الأربعاء على لقاح ضد COVID-19 من شركتي "Pfizer Inc" و"BioNTech SE".

وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء، جاستن ترودو، في البرلمان أمس الأربعاء "سنشهد بدء وصول 30 ألف جرعة الأسبوع المقبل، وفي الأفق عدد أكبر بكثير، لكننا سنواجه شتاء صعبا".

وجاء في الخطة التي أعلنتها الحكومة أمس أن البلاد الآن "في وضع جيد يمكنها من تطعيم سكانها بالكامل في 2021"، في حين أشار بيان منفصل من وزارة الصحة إلى أن حملة التطعيم قد تستكمل بنهاية ايلول عام 2021.

وكندا هي الدولة الثالثة، بعد بريطانيا والبحرين، التي تعطي الضوء الأخضر للقاح شركة "فايزر" الأميركية بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية.

المصدر: رويترز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كندا تطرح لقاح كورونا للاستخدام خلال الاسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كندا تطرح لقاح كورونا للاستخدام خلال الاسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).