حقوق الانسان: 2020 شهد الكثير من الانتهاكات للحقوق والحريات في العراق

2020/12/10 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مفوضية حقوق الانسان في العراق أن عام ألفين وعشرين شهد العديد من الانتهاكات للحقوق في ملفات حرية الرأي والتعبير والعنف الاسري.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان ان تداعيات هذه الانتهاكات خلفت مئات الضحايا، داعيا الحكومة الى انصاف وتعويض الضحايا ومعالجة الانتهاكات وتعزيز بيئة حقوق الانسان في العراق بما يكفل حقوق المواطن.

وأشار إلى أن مصير الاف المفقودين والمختطفين ما زال مجهولا نتيجة عمليات الخطف واعمال العنف والحروب في العراق

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