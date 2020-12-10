الكاظمي من الفلوجة : الانتصار على داعــــش ليس مجرد انتصار عسكري

2020/12/10 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الانتصار على داعش ليس مجرد انتصار عسكري، بل هو انتصار للحضارة أمام أمام الرجعية، وللعراق الواحد الموحد أمام التقسيم.

وقال الكاظمي خلال زيارته إلى مدينة الفلوجة بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للنصر على تنظيم داعش إن النصر تحقق بسواعد القوات الأمنية ضباطا ومراتبا في الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والبيشمركة وبمساعدة أصدقاء العراق حول العالم لطرد تنظيم داعش من ارض العراق.

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