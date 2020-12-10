الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية جنوب لبنان

2020/12/10 | 14:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، الخميس، بأن مقاتلات حربية إسرائيلية تنفذ منذ صباح اليوم، غارات وهمية وبشكل مكثف في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح، جنوب لبنان.

وقالت الوكالة إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ الغارات على علو متوسط فوق البلدات الجنوبية.

ويأتي ذلك، في إطار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأجواء اللبنانية، ووسط أجواء من الترقب والحذر تحدثت عنهما وسائل إعلام إسرائيلية على جبهة إسرائيل الشمالية لجهة لبنان والجولان.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية هدوء حذرا بعد تكرر عمليات التسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل.

وتجدر الإشارة، إلى أنه تم تعليق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي تجري عبر الأمم المتحدة وبرعاية أمريكية حول ترسيم حدود البلدين حتى إشعار آخر.



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