الغري يعرض جدول أعمال زيارة الوفد الوزاري العراقي إلى القاهرة

2020/12/10 | 14:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} التقى الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الخميس، الأمين العام لرئاسة الوزراء المصرية، أركان حرب عاطف عبد الفتاح، في مقر رئاسة الوزراء المصرية في القاهرة..

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