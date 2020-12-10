كشف جريمة قتل غامضة والقبض على الجناة في واسط

2020/12/10 | 14:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت مكافحة إجرام واسط شعبة مكافحة النعمانية من كشف جريمة قتل غامضة حاول مرتكبيها إخفاء معالم مسرح الجريمة إلا أن ضباط مكافحة الإجرام والمهنية العالية التي يتمتعون بها في مجال التحقيق حالت دون إفلات الجناة من جريمتهم البشعة.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “وردنا إخبار بوجود جريمة قتل لأحد …

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