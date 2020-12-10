رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الحفاظ على الانتصارات وتعزيز سلطة الدولة وسيادتها

2020/12/10 | 14:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، ضرورة الحفاظ على الانتصارات المتحققة وعدم التفريط فيها “وفاءً للتضحيات وللدماء الزكية التي أُريقت في طريق التحرير” وقطع الطريق أمام بقايا الإرهاب عبر مواصلة الحرب على الإرهاب وعدم التهاون فيها.وشدد رئيس الجمهورية في بيان بمناسبة يوم النصر على تنظيم داعش،، بحسب بيان تلقى “النور …

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