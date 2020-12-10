بغداد والقاهرة تبحثان آليات التعاون المشترك في مجال الهجرة والمهاجرين

2020/12/10 | 15:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيڤان فائق جابرو، مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، في القاهرة اليوم الخميس، آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال التعامل مع ملفات المهاجرين والمهجرين.

وأكدت جابرو في بيان لامانة مجلس الوزراء، أن “الوزارة تتطلع إلى الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعامل مع المهاجرين، وتضع ضمن أولوياتها على وفق ماجاء في البرنامج الحكومي، إنهاء ملف النازحين وإعادة الاستقرار وإغلاق جميع المخيمات”.

وأشارت إلى أن “الوزارة عازمة على تحقيق تعاون ثنائي مشترك لتبادل الخبرات مع وزارة الهجرة المصرية، خاصة لما لها من نجاحات في ملف المهاجرين، ووضع استراتيجية خاصة للاستفادة من العقول المهاجرة في المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة المصرية في تلك المرحلة”.

وبينت السفيرة مكرم، أن “وزارة المهجرين المصرية، تسعى إلى تبادل الخبرات مع الجانب العراقي في ربط المهاجرين بالوطن، والتعاون المشترك بين البلدين في مجال الهجرة والمهاجرين، وتبادل الخبرات في مجال رعاية المهاجرين وربطهم بالتنمية وشرح آليات وبرامج العمل المفعلة في هذا السياق”.

كما أثنت على “عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، والتي تضرب بجذورها في عمق التاريخ، لافتة إلى أن هذه اللقاءات الثنائية تأتي في إطار التعاون الثنائي بين الأشقاء مصر والعراق بهدف لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين”.

وتابع البيان “كما ناقش الجانبان، آلية تبادل الخبرات الخاصة في مجال رعاية المهاجرين وربطهم بالتنمية وكيفية الاستفادة منهم في تنمية الدولة العراقية، وشرح آليات وبرامج العمل المفعلة في هذا السياق”.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة، الإعداد لمذكرة تفاهم بين الوزارتين، تتضمن خطة عمل مشتركة لتبادل الخبرات في ملف الهجرة والمهاجرين، عن طريق عقد مؤتمرات ودورات تدريبية وورش عمل مشتركة بين الجانبين.

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