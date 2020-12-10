المنافذ واستئناف البصرة تتفقان على عدة فقرات تتعلق بالدعاوى المحالة

2020/12/10 | 15:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، مع محكمة استئناف البصرة على عدة فقرات تتعلق بإجراءات الدعاوى القضائية التي تضبط من قبلها في منافذ البصرة.

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